HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belasan Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran RS Hermina Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |23:42 WIB
Belasan Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran RS Hermina Depok
Belasan damkar diterjunkan padamkan kebakaran RS Hermina Depok (Foto: Iyung Rizki)
JAKARTA - Belasan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api dalam kebakaran Rumah Sakit (RS) Hermina, di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu (22/7/2023) malam.

Beruntung api tidak sempat meluas. Namun, hingga kini, petugas damkar masih melakukan pendinginan. Adapun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut.

Api diduga berasal dari lantai lima rumah sakit. Pasien pun langsung dikeluarkan dari area rumah sakit.

Sementara rekaman video warga, api juga nampak berkobar di area lantai atas. Para pasien pun terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit karena api sempat merambat ke bagian lain.

Sementara informasi lainnya menyebutkan, salah satu keluarga pasien mengunggah video terkait kebakaran tersebut mengaku diberikan kabar oleh petugas telah terjadi korsleting di lantai 5 RS Hermina Depok.

"Apinya lumayan cepat nyambar," kata perempuan tersebut dalam video narasi yang mengaku sebelum terjadi kebakaran ada di lantai empat RS Hermina Depok.

