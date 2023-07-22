Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran RS Hermina Depok, Damkar Pastikan Tak Ada Korban!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |23:51 WIB
Kebakaran RS Hermina Depok, Damkar Pastikan Tak Ada Korban!
Kebakaran RS Hermina Depok (Foto: Iyung Rizki)
JAKARTA - Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Welman Naipospos Hutauruk memastikan tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat kebakaran di lantai lima RS Hermina Depok.

"Tidak ada yang mengalami luka bakar. Memang di lantai lima itu ada ruang perawatan pasien dekat dengan sumber nyala api dari bagian pantry. Tapi semua pasien dan petugas berhasil dievakuasi," ujar Welman ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu (22/7/2023) malam.

Ia menyebutkan, api tidak sampai menyambar bagian lantai lainnya di RSU Hermina Depok. Api dapat dipadamkan dengan segera oleh petugas damkar mengerahkan setidaknya 10 unit mobil.

"Lantai 5 itu yang terbakar hanya ruangan pantry saja. Tidak sampai membakar bagian ruangan perawatan pasien," ujar Welman.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kebakaran melanda lantai 5 Rumah Sakit Hermina Depok yang ada di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu malam.

