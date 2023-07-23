Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Partai Merosot, Bahlil Siap Maju Jadi Calon Ketum Golkar

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:24 WIB
Elektabilitas Partai Merosot, Bahlil Siap Maju Jadi Calon Ketum Golkar
Bahlil Lahadalia (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kader Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat siap diusung menjadi Calon Ketua Umum (Caketum) DPP Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Hal tersebut dia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan beberapa Pemimpin Redaksi Media di rumahnya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023). Dia pun mengaku siap lewat mekanisme partai yang berlaku.

"Semua kader Golkar punya tanggung jawab memberikan kontribusi untuk partai termasuk saya. Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin semua siap tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi," ucapnya.

Bahlil percaya diri karena dirinya memenuhi syarat menjadi Caketum DPP Partai Golkar. Apalagi, kata dia, saat ini Partai Golkar membutuhkan uluran tangan kader yang bertanggung jawab.

"Ya karena faktanya Golkar surveinya turun terus. Dari dua digit tinggal satu digit dan tinggal 6 persen," katanya.

Bahlil menambahkan, pada Pemilu 2019 survei elektabilitas Partai Golkar di angka 13 persen. "Tapi tidak pernah 6 persen bos. Golkar paling jelek 9 (persen)," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
