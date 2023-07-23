Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Maluku Barat Daya

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:35 WIB
Gempa M4,8 Guncang Maluku Barat Daya
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, pada Sabtu (22/7/2023) tengah malam. 

"Mag:4.8, 22-Jul-2023 23:51:48WIB," tulis BMKG melalui akun Twitter @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 7.65 LS-128.13 BT. Pusat gempa berada pada 67 km Timur Laut Maluku Barat Daya. Kedalaman gempa 166 Km.

Sebelumnya, wilayah Serambi Bagian Timur, Maluku diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 3,9. Informasi dari Twitter BMKG, gempa terhadi sekira pukul 22.31 WIB. "Gempa Mag:3.9, 22-Jul-2023 22:31:40WIB," tulis @infoBMKG.

Pusat gempa berada pada Serambi Bagian Timur, Maluku. Sementara lokasi koordinat gempa berada pada 3.10 LS-130.76 BT.

Kedalaman gempa 10 Kilometer. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
