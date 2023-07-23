Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Diterima Luas di Jabar, Banten hingga Sumbar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |01:48 WIB
Ganjar Pranowo Diterima Luas di Jabar, Banten hingga Sumbar
Ganjar Pranowo (Foto: Arif Julianto)
JAKARTA - Sekjen Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo diterima luas di daerah Jawa Barat, Banten, hingga Sumatera Barat.

Ketiga wilayah tersebut merupakan basis suara di mana PDIP kerap mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019 silam.

"Jadi hari ini, bapak Ganjar Pranowo, Mas Gibran, Pak Adian Napitupulu, dan berbagai tim pendukung Pak Ganjar turun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat," ujar Hasto di Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Ia menyebutkan, antusias dari masyarakat Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan sosok yang diterima di masyarakat luas. "Respons dari rakyat menunjukkan suatu antusiasme yang begitu besar, semangat yang begitu besar, menunjukkan bagaimana Pak Ganjar tidak hanya pemimpin yang merakyat, tetapi di Jabar pun diterima secara luas," kata Hasto.

Hasto melihat respon warga tersebut membuat semua pihak optimis Ganjar bisa diterima di sejumlah daerah, termasuk tiga provinsi di mana PDIP kerap mengalami kekalahan dalam Pemilu sebelumnya.

"Sehingga dengan stamina yang sangat tinggi, Pak Ganjar Pranowo menyapa rakyat dan ini membangunkan optimisme. Bahwa Pak Ganjar Pranowo juga banyak diterima di daerah Jawa Barat, Banten, bahkan juga Sumatera Barat," ucap Hasto.

