Bacaleg Perindo Bagikan 9 Gerobak ke Pelaku UMKM di Bogor

BOGOR - Partai Perindo kembali membagikan gerobak bagi pelaku UMKM. Kali ini, Partai Perindo membagikan kepada sembilan pedagang yang biasa berjualan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Gerobak Partai Perindo kembali disalurkan kepada para pedagang kecil yang memilik semangat besar dalam mencari nafkah. Sembilan gerobak Partai Perindo dibagikan secara langsung oleh Sekjen DPP Kartini Perindo Eva Mutia di Kantor Sahabat Eva Mutia di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Para penerima gerobak sangat antusias saat menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo.

Para pedagang mengaku sangat terbantu lantaran gerobak yang biasa dipakai sudah mengalami kerusakan. Mereka juga berharap dengan adanya gerobak bantuan dari Partai Perindo bisa meningkatkan perekonomian mereka.

"Kami dari Partai Perindo peduli pada masyarakat. Kita ingin membangun perekonomian masyarakat, ingin membangun ekonomi kerakyatan," ujar Sekjen Kartini Perindo Eva Mutia.

Partai Perindo berkomitmen terus membantu para pelaku UMKM, selain gerobak dan modal usaha, partai pimpinan Hary Tanoesoedibyo ini juga memberikan bimbingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

(Arief Setyadi )