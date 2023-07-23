Dapat Gerobak, Pedagang Siomay Senang Doakan Perindo Bisa Terus Maju

JAKARTA - Teguh, pedagang siomay yang menerima bantuan gerobak dari Partai Perindo mengaku senang. Ia berterima kasih kepada Partai Perindo.

Dengan adanya bantuan gerobak ini, Teguh berharap usahanya ke depan bisa semakin maju. "Bantuan gerobak dari Partai Perindo. Alhamdulillah ini buat ke depan saya di UMKM mudah-mudahan saya tambah maju, laris," katanya, Sabtu (22/7/2023).

Ia juga mendoakan agar Partai Perindo ke depannya bisa lebih maju. Selain itu, bisa lebih memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang seperti dirinya.

"Saya doakan Partai Perindo bisa maju dan perhatikan rakyat kecil seperti kita para pedagang," katanya.