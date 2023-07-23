Advertisement
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jakarta Cerah Berawan Pagi hingga Siang Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |05:02 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jakarta Cerah Berawan Pagi hingga Siang Hari
Cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (23/7/2023) cerah berawan pada pagi hingga siang hari. 

Melansir laman BMKG, seluruh wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu cerah berawan.

Cuaca berawan akan berlangsung hingga malam hari. Hanya wilayah Jakarta Utara yang diprediksi diguyur hujan ringan pada malam hari.

Adapun suhu pada hari ini berada pada 25-34 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya berada di kisaran 50-90 persen.

(Arief Setyadi )

      
