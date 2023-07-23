Gempa M3,5 Guncang Sulteng

JAKARTA - BMKG melaporkan gempa berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (23/7/2023).

"Gempa Mag:3.5, 23-Jul-2023 04:09:53WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Pusat gempa berada 60 km Timur Laut Buol, Sulteng. Titik koordinat gempa berada pada 1.24 LU-121.83BT.

Kedalaman 10 Kilometer. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulisnya.

(Arief Setyadi )