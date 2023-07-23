Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:48 WIB
Wapres Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang
Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dijadwalkan menghadiri Puncak Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39 Tahun 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).

Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 tahun 1984, menetapkan bahwa setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Sementara tema Hari Anak Nasional ke-39 adalah: “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan Tagline #BeraniKarenaPeduli : Anak menjadi agen perubahan dalam menyuarakan hak-haknya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga telah melakukan sejumlah rangkaian agenda salah satunya Jelajah Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Melalui kegiatan tersebut, Menteri PPPA memberikan motivasi dan membuka ruang untuk mendengar aspirasi anak terkait permasalahan yang mereka hadapi.

Bintang mengatakan momentum Hari Anak Nasional harus membuat anak-anak bersuka cita dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, kata Bintang, Kementerian PPPA ingin membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mendengarkan suara anak terkait apa yang mereka inginkan dan harapkan.

“Ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada seluruh anak Indonesia,”ujarnya.

Bintang juga menyinggung mengenai masih terjadinya kasus kekerasan anak di Indonesia. Menurutnya, meningkatnya laporan kasus kekerasan saat ini terjadi berkat keberanian korban untuk melapor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
