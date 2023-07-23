BMKG Catat 6 Kota dengan Suhu Terdingin Sepanjang 1993 hingga 2023, Apa Saja?

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut sebanyak 6 kota di Indonesia yang memiliki suhu dingin sepanjang tahun 1993 hingga 2023. Diketahui, suhu udara dingin ini cenderung terjadi pada saat musim kemarau.

BMKG mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan daerah tertentu di Indonesia memiliki suhu lebih dingin diantaranya faktor ketinggian seperti daerah pegunungan, arah pergerakan angin, tutupan awan dan daerah yang ditumbuhi oleh vegetasi.

“Ada pergerakan massa udara dari Australia ke Indonesia membawa angin kering dan dingin ke daerah Nusantara. Hal tersebut menyebabkan turunnya suhu udara di wilayah Indonesia,” ujar Prakirawan BMKG, Dendi Rona Purnama, Minggu (23/7/2023).

Diketahui, iklim di Indonesia dibentuk oleh perairan hangat seragam yang membentuk 81% wilayah di Indonesia dengan suhu rata-rata di darat sekitar 28 derajat Celcius untuk wilayah perairan, kemudian 26 derajat Celcius untuk di wilayah pedalaman, dan 23 derajat Celcius untuk daerah pegunungan yang lebih tinggi.

Kemudian suhu rata-rata bulanan di Indonesia juga konstan bernilai sekitar 25 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius di sepanjang tahun.

“Suhu udara sedikit berubah pada musim ke musim atau dari satu daerah ke daerah berikutnya dengan suhu udara rata-rata cenderung turun pada musim kemarau. Alhasil saat periode musim kemarau suhu udara terasa lebih dingin,” ungkap Dendi.

Berikut 6 kota di Indonesia yang memiliki suhu minimum dilihat dari 1 Januari 1993 hingga 18 Juli 2023: