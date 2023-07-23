Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada Ancaman El Nino, BMKG: Potensi Ganggu Ketahanan Pangan Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |09:05 WIB
Waspada Ancaman El Nino, BMKG: Potensi Ganggu Ketahanan Pangan Nasional
Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan akan adanya ancaman gagal panen pada lahan pertanian tadah hujan imbas fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang mengakibatkan kekeringan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, situasi ini dapat berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah daerah perlu melakukan aksi mitigasi dan aksi kesiapsiagaan segera. Lahan pertanian berisiko mengalami puso alias gagal panen akibat kekurangan pasokan air saat fase pertumbuhan tanaman,” ungkap Dwikorita dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/7/2023).

Sementara di sektor perikanan, perubahan suhu laut dan pola arus selama El Nino dan IOD positif yang mendingin, biasanya justru berpotensi meningkatkan tangkapan ikan.

“Peluang dari kondisi ini harus dimanfaatkan karena dapat mendukung ketahanan pangan nasional,”ujarnya.

Dwikorita menyebut, fenomena El Nino dan IOD Positif saling menguatkan sehingga membuat musim kemarau tahun ini dapat menjadi lebih kering dan curah hujan pada kategori rendah hingga sangat rendah. Jika biasanya curah hujan berkisar 20 mm per hari, kata dia, maka pada musim kemarau ini angka tersebut menjadi sebulan sekali atau bahkan tidak ada hujan sama sekali.

Puncak kemarau kering ini, tambah Dwikorita, diprediksi akan terjadi di bulan Agustus hingga awal bulan September dengan kondisi akan jauh lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan BMKG, indeks El Nino pada bulan Juli ini mencapai 1,01 dengan level moderate, sementara IOD sudah memasuki level index yang positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/11/3178565//prabowo_subianto_bulog-8Qmc_large.jpeg
Perum BULOG Dukung Kebijakan Presiden Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176757//ketahanan_pangan-8aku_large.jpg
Konferensi ASEAN-China Center, Rektor IPB Tekankan Kolaborasi Inovatif di Sektor Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172860//kapolri-9PsL_large.jpg
Gerakan Pangan Murah, Polri Salurkan 1.386 Ton Beras SPHP di Tengah Panen Raya Kuartal III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172854//kapolri-81WG_large.jpg
Polri Distribusikan 1.765 Ton Jagung ke Gudang Perum Bulog pada Panen Raya Kuartal III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171271//relaksasi_penerimaan_negara_bukan_pajak_bagi_proyek_strategis_pt_agrinas_pangan_di_papua-82Vz_large.jpg
Menkeu Purbaya Siap Relaksasi PNBP Percepat Proyek Agrinas Pangan di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170796//beras-YZqX_large.jpg
Stok Beras Melimpah, Menteri Pertanian Siap Gelar Operasi Pasar Besar-besaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement