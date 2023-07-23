Viral Warga Ternate Kumpulkan Uang Koin untuk Usaha, Ci Mehong: Ciri-Ciri Pengusaha yang Semangat

JAKARTA - Seorang warga di Kota Ternate, Maluku Utara, Fadlan Kausaha menukarkan uang koin rupiah pecahan Rp500 dan Rp1.000. Uang koin itu dikumpulkannya selama 19 bulan dengan total Rp9.400.000 dan dibawa ke Bank Indonesia (BI) perwakilan setempat.

Aksi Fadlan menukarkan uang koin itu viral di media sosial dan menuai pujian dari Kepala BI Maluku Utara, Indra Gunawan.

Menanggapi hal itu, Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu) Tjioe Nofia Handayani --yang biasa disapa Ci Mehong-- mengapresiasi langkah Fadlan tersebut. Hal tersebut merupakan ciri pengusaha yang memiliki tekad kuat.

"Memang untuk bisa punya usaha harus ada tekad yang bulat dan percaya diri," kata Ci Mehong, Sabtu (22/7/2023).

Sesuatu yang besar kata dia jangan hanya dilihat dari hasilnya saja, tetapi juga dilihat dari proses sebelumnya.

"Jangan selalu melihat yang besar dahulu, melainkan semuanya dari yang kecil ditekuni, maka akan menjadi besar kalau konsisten," kata Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo itu.