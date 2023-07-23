Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guguran Lava Pijar Terus Terjadi di Puncak Gunung Merapi

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:09 WIB
Gunung Merapi (foto: dok BPPTKG)
YOGYAKARTA - Terjadi 9 kali luncuran guguran lava pijar di Gunung Merapi. Dan sepanjang hari Sabtu (22/7/2023) kemarin, selama 24 jam terjadi 45 kali guguran lava pijar dari puncak Gunung Merapi.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi BPPTKG, Agus Budi Santosa mengatakan, cuaca di puncak Gunung Merapi adalah cerah, berawan dan mendung. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara, timur, dan barat. Suhu udara 13.3-26.2 °C, kelembaban udara 65-99 %, dan tekanan udara 873.8-920.3 mmHg.

"Secara visual gunung jelas. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 100-150 m di atas puncak kawah," ujar dia, Minggu (23/7/2023).

Minggu dinihari teramati guguran lava pijar 9 kali ke arah barat daya atau ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Terdengar suara guguran 3 kali terdengar dari Pos Babadan dengan intensitas suara lemah hingga sedang.

Sepanjang Sabtu kemarin, Teramati guguran lava sebanyak 47 kali ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1.900 meter dan 1 kali guguran lava ke arah selatan arah Kali Boyong dengan jarak luncur 1.500 meter.

Minggu dinihari tadi terjadi 38 gempa Guguran dengan Amplitudo 3-27 mm dan berdurasi 38.08-172.76 detik. Dan gempa Tektonik Jauh 1 kali dengan Amplitudo 3 mm, S-P : 3.32 detik berdurasi 29.64 detik.

Namun sepanjang Sabtu kemarin terjadi 155 gempa Guguran dengan Amplitudo : 3-27 mm berdurasi 13.68-183.68 detik. Gempa Hybrid/Fase Banyak terjadi 7 kali dengan Amplitudo 3-8 mm, S-P : 0.5-0.8 detik berdurasi 6.2-9.08 detik. Gempa Tektonik Jauh terjadi 2 kali dengan Amplitudo 3-6 mm, S-P 10.16-47.12 detik berdurasi selama 75.28-118.08 detik.

"Tingkat aktivitas Gunung Merapi Level III atau siaga,"terangnya.

