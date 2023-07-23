Gempa M3,3 Guncang Muara Binuangeun Banten

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Muara Binuangeun, Banten, pada Minggu (23/7/2023) sekira pukul 10.09 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.93 Lintang Selatan - 105.76 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.3, 23-Jul-2023 10:09:13WIB, Lok:6.93LS, 105.76BT (16 km BaratDaya MUARABINUANGEUN-BANTEN), Kedlmn:34 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)