HOME NEWS NASIONAL

3 Tahun Kategori Nindya, Kota Semarang Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:43 WIB
3 Tahun Kategori Nindya, Kota Semarang Raih Penghargaan Kota Layak Anak 2023
Pemkot Semarang raih penghargaan kota layak anak
SEMARANG-Kota Semarang berbangga diri karena pada akhirnya mampu menyabet penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2023 kategori utama setelah sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut memperoleh kategori nindya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu,  padaSabtu (22/7/2023) malam menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga di Hotel Padma Semarang.

Mbak Ita, sapaan akrabnya, mengaku senang dan bangga atas hasil yang telah dicapai. Dirinya mengatakan selama tiga tahun berturut-turut Kota Semarang mendapatkan kategori nindya dan tahun ini bisa naik peringkat ke KLA kategori utama, meski belum pada tahap akhir yakni KLA. Pasalnya, pencapaian tertinggi adalah KLA. Meski demikian ia tetap bangga akhirnya Kota Semarang bisa mendapat kategori utama.

"Alhamdulillah, akhirnya Kota Semarang pada 2023 ini 'pecah telur' ya, mendapatkan KLA yang utama," tutur mbak Ita usai menerima penghargaan.

"Tadi, disampaikan Bu Bintang (Menteri PPPA) bahwa yang paling bagus, mentok, itu KLA, ya, Kota Layak Anak. Tapi, kami tetap bersyukur atas capaian ini, Alhamdulillah," ujarnya.

