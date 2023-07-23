Sejumlah Tokoh Dunia Ucapkan Selamat Harlah ke-25 PKB

JAKARTA - Sejumlah tokoh dunia mengucapkan selamat atas peringatan hari lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang puncaknya digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 23 Juli 2023.

Mereka adalah mantan President Republic of Ecuador HE. Jamil Mahuad, President of CDI sekaligus mantan President Republic of Colombia HE. Andres Pastrana Arango, serta Regional Director, Asia Pacific and Middle East CDI dari Spanyol, Cesar Rossello.

"Untuk sahabat terbaikku, PKB di Indonesia, selamat hari lahir ke-25. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya," kata Cesar

Tokoh dunia lainnnya adalah The Honorable Vice President Romania Pavel Popescu, The Honorable Amraoui Allal Churgen, serta Moroccan Parliamentarian Istiqlal Party Fès Morocco.

"Saya sahabat baik PKB dari Romania. Saya mengucapkan selamat hari lahir untuk PKB. Harapan saya semoga PKB semakin baik," kata Pavel.

Sebelumnya, Ketua Panitia Harlah PKB ke-25, KH. Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf mengemukakan antusiasme kader PKB untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hari lahir itu dipastikan akan tinggi.