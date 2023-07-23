TNI Beberkan Tiga Sumber Konflik di Indonesia, Apa Saja?

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengungkap tiga sumber penyebab terjadinya konflik di Indonesia.

Hal ini diutarakannya saat menjadi narasumber pada Peluncuran dan Bedah Buku 'Perang Rusia vs Ukrania, Perspektif Intelijen Strategis Medio September 2022'.

Dalam paparannya Julius mengatakan, Indonesia merupakan negara rawan konflik, terlebih dengan sumber daya alam yang melimpah. Karena, kata Julius, ada tiga sumber konflik dunia, yakni energi, makanan serta air minum, dan ketiga hal itu ada di Indonesia.

"Semua bisa dikemas dalam bentuk konflik agama, suku atau kelompok dan lain-lain, namun sumber utamanya tiga tersebut," kata Julius melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (23/7/2023).

Bahkan, kata Julius, konflik tersebut bisa terjadi akibat negara lain ingin menguasai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Untuk itu, Julius menegaskan bahwa harus ada pertahanan yang kuat.