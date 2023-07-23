Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU: Undangan Harlah PKB untuk Gus Yahya Hoaks!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:21 WIB
PBNU: Undangan Harlah PKB untuk Gus Yahya Hoaks!
Foto: dok PBNU
JAKARTA —Wakil Sekjen PBNU Sulaeman Tanjung memastikan hingga hari ini tidak ada undangan Harlah dari DPP PKB untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

“Kalau ada yang bilang Ketum PBNU diundang di Harlah PKB itu Hoax. Hingga saat ini tidak ada undangan dari PKB,” kata Sulaeman Tanjung, Minggu (23/7/2023).

Pernyataan Sulaeman ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengatakan partainya mengundang Ketum PBNU dalam Harlah PKB yang akan digelar pada Minggu (23/7) di Solo.

“Jadi undangan dari PKB kepada PBNU sejauh ini hoax. Yang tidak hoaks itu Harlah NU di Sidoarjo mengundang seluruh Ketum Partai tapi Cak Imin tidak berani hadir,” tegas Sulaeman.

Sulaeman juga menyayangkan statemen Cucun Ahmad Syamsurijal yang seakan telah mengundang Ketum PBNU padahal undangan itu sama sekali tidak ada.

“Di PBNU itu sistem persuratannya sangat rapi. Surat masuk dan keluar tertata dengan rapi dan masuk dalam sistem IT yang terintegrasi sehingga bisa ketahuan kapan ada surat masuk kepada siapa surat ditujukan dan kapan ada surat keluar,” kata Sulaeman.

Topik Artikel :
Pemilu 2024 PBNU PKB
