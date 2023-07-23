Viral Paspampres Tarik Tangan Bupati Bengkulu Utara saat Dampingi Jokowi, Apa Kata Istana?

JAKARTA - Viral video di media sosial Bupati Bengkulu Utara, Mian ditarik lengannya oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di media sosial (medsos).

Peristiwa itu terjadi saat Mian mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Purwodadi, Bengkulu Utara, pada Jumat, 21 Juli 2023.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media pada Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan adanya kejadian tersebut. Bey menjelaskan, Paspampres menarik lengan Bupati Mian karena saat itu Bupati Bengkulu Utara menghalangi jalan Ibu Negara, Iriana yang berada di belakang Jokowi.

"Upaya yang dilakukan Paspampres tersebut dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya," kata Bey melalui pesan singkatnya, Minggu (23/7/2023).

"Seorang Paspampres secara refleks menarik lengan Bupati Bengkulu Utara agar menjaga jarak sehingga tidak membahayakan langkah Presiden dan Ibu Negara yang sedang dikerumuni masyarakat," tambah Bey.

Dia memastikan, langkah yang dilakukan Paspampres terhadap Bupati Bengkulu Utara saat itu sudah sesuai aturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebab, Bupati Bengkulu Utara saat itu menghalangi Ibu Negara.

Paspampres menarik lengan Bupati Mian juga sekaligus untuk memberitahu bahwa posisinya saat itu menghalangi Ibu Negara. Ditambahkan Bey, posisi Bupati Mian saat itu juga dianggap membahayakan karena hampir menabrak Ibu Negara.