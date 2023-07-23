Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Paspampres Tarik Tangan Bupati Bengkulu Utara saat Dampingi Jokowi, Apa Kata Istana?

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |12:54 WIB
Viral Paspampres Tarik Tangan Bupati Bengkulu Utara saat Dampingi Jokowi, Apa Kata Istana?
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Viral video di media sosial Bupati Bengkulu Utara, Mian ditarik lengannya oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di media sosial (medsos).

Peristiwa itu terjadi saat Mian mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Purwodadi, Bengkulu Utara, pada Jumat, 21 Juli 2023.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media pada Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan adanya kejadian tersebut. Bey menjelaskan, Paspampres menarik lengan Bupati Mian karena saat itu Bupati Bengkulu Utara menghalangi jalan Ibu Negara, Iriana yang berada di belakang Jokowi.

"Upaya yang dilakukan Paspampres tersebut dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya," kata Bey melalui pesan singkatnya, Minggu (23/7/2023).

"Seorang Paspampres secara refleks menarik lengan Bupati Bengkulu Utara agar menjaga jarak sehingga tidak membahayakan langkah Presiden dan Ibu Negara yang sedang dikerumuni masyarakat," tambah Bey.

Dia memastikan, langkah yang dilakukan Paspampres terhadap Bupati Bengkulu Utara saat itu sudah sesuai aturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebab, Bupati Bengkulu Utara saat itu menghalangi Ibu Negara.

Paspampres menarik lengan Bupati Mian juga sekaligus untuk memberitahu bahwa posisinya saat itu menghalangi Ibu Negara. Ditambahkan Bey, posisi Bupati Mian saat itu juga dianggap membahayakan karena hampir menabrak Ibu Negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement