Dikenal Sebagai Fans Manchester United, Begini Respons Ganjar saat Diteriaki Warga MU Menang

SRAGEN – Ada momen unik saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo mengecek proyek rekontruksi jalan Solo-Sragen-Purwodadi, Minggu (23/7/2023). Salah satu warga meneriakkan MU menang dan dikasih langsung dikasih acungan jari jempol oleh Ganjar.

Antusias warga tampak ketika Ganjar tiba di lokasi proyek tepatnya di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sekitar pukul 09.30 WIB. Ribuan warga yang memadati lokasi secara bersamaan memanggil nama Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung PDIP tersebut.

Setelah melihat lokasi proyek, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ganjar serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyapa warga yang sejak pagi telah menunggu.

Tampak Presiden membagikan kaos kepada warga, dan Ganjar membagikan buku kepada anak-anak sekolah. Saat itu, banyak anak-anak yang berebut bersalaman maupun foto selfie dengan Ganjar.