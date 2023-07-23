Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39, Wapres Maruf Bertolak ke Semarang

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |14:21 WIB
Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39, Wapres Maruf Bertolak ke Semarang
Wapres Ma'ruf Amin bertolak ke Semarang (foto: Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Minggu (23/7/2023). Wapres diagendakan akan ke Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Ke-39 Tahun 2023.

Menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Pangkalan Udara TNI AD Ahmad Yani, Semarang pada pukul 14.15 WIB.

Setelah menempuh penerbangan selama 1 jam, Wapres beserta rombongan tiba di Semarang pada pukul 15.15 WIB dan disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen beserta Nawal Araffah Yasin, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Danlanumad Ahmad Yani dan Danlanal Semarang, masing-masing beserta pendamping.

Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang ini, Wapres akan memberikan nasihat kepada anak-anak Indonesia. Tahun ini, tema Hari Anak Nasional ke-39 Tahun 2023 adalah: “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan Tagline #BeraniKarenaPeduli : Anak menjadi agen perubahan dalam menyuarakan hak-haknya.

Diketahui, sesuai Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984 menetapkan bahwa setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Adapun alasannya karena anak merupakan aset berharga untuk negara dan mereka akan menjadi penerus bangsa.

Atas dasar Keppres tersebut maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan tema sendiri untuk perayaan hari anak nasional.

(Awaludin)

      
