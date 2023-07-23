Ganjar Pranowo: Gus Imin Ternyata Milih Minuman Berwarna Merah, Biar Energi Bertambah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Bakal Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di Surakarta, Jawa Tengah.

Berdasarkan postingan sosial media Instagram milik Ganjar yakni @ganjar_pranowo memperlihatkan keakraban kedua politikus tersebut yang sedang bertemu di sebuah sudut ruangan.

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar yang juga merupakan Gubernur Jawa Tengah, mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam dan menggunakan topi. Sementara itu Muhaimin atau disapa Cak Imin mengenakan pakaian berkerah warna hijau.

Dalam gambar foto yang diposting, Ganjar yang terkenal dengan gaya sederhana dan kasual terlihat lebih santai bertemu dengan Cak Imin. Disela pertemuan tersebut Cak Imin terlihat tengah minum air kemasan berwarna merah.

"Biar energinya makin bertambah, Gus Imin ternyata milih minuman berwarna merah. Sehat selalu ya gus. Semoga di Harlah ke 25 ini PKB semakin membawa berkah," Tulis Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)