INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kerahkan Kapal Perang dan Pesawat, TNI AL dan Tentara Italia Gelar Latihan Tempur di Laut Jawa

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:29 WIB
Kerahkan Kapal Perang dan Pesawat, TNI AL dan Tentara Italia Gelar Latihan Tempur di Laut Jawa
Foto: TNI AL
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama antar Angkatan Laut dengan negara sahabat, unsur TNI AL yaitu KRI Cut Nyak Dien-375 dan KRI Wiratno-379 menggelar Latihan Passing Exercise (Passex) bersama kapal perang Italia jenis offshore patrol vessel ITS Francesco Morrosini di perairan Teluk Jakarta.

Adapun KRI Cut Nyak Dien-375 dan KRI Wiratno-379 merupakan kapal perang Indonesia jenis korvet kelas Parchim yang berada dibawah komando Koarmada I.

Sekadar diketahui, Passing Exercise (Passex) yang dilaksanakan di laut Jawa tersebut merupakan latihan antara dua angkatan laut ketika kapal perang salah satu negara sahabat memasuki wilayah laut dari salah satu kedua negara tersebut.

"Dengan kata lain, Passex memiliki tujuan untuk melatih kerja sama antara dua angkatan laut dan membangun hubungan diplomasi," tulis keterangan Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Minggu (23/7/2023).

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Latihan Photo Exercise (Photoex) yaitu mengambil dokumentasi latihan saat manuver laut dari udara, unsur kapal perang kedua negara berlatih dengan menunjukkan kemampuan laut maupun udaranya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Latihan Tempur Italia tni TNI AL
