HOME NEWS NASIONAL

Momen Kemesraan Jokowi dan Ganjar Pranowo saat Tinjau Infrastruktur

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:41 WIB
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sekaligus bacapres Pemilu 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo membagikan momen kemesraan dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal itu ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo, Minggu (23/7/2023).

Kemesraan tersebut terjadi ketika keduanya meninjau salah satu proyek infrastruktur di Jateng.

"Terima kasih Pak Jokowi sudah berkenan meninjau proyek pembangunan infrastruktur di Jateng," kata Ganjar dalam unggahan yang dimaksud.

Ganjar menyebutkan, kesuksesan Indonesia dalam membangun infrastruktur di era kepemimpinan Jokowi berkat kolaborasi yang apik antara pemerintah pusat dengan daerah.

Dengan begitu, maka terciptalah pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Gotong royong pusat dan daerah selama ini menjadi kunci menyediakan pelayanan dan fasilitas publik yang terencana dan terarah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
