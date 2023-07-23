Elektabilitas Bakal Cawapres, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan Sandiaga Bertengger di 3 Besar

JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa Erick Thohir menjadi nama terunggul dalam bursa calon wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang. Namun demikian nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno juga muncul dan bertengger di tiga besar.

Erick Thohir dipilih masyarakat berdasarkan survei sebesar 19 persen, kemudian disusul Ridwan Kamil 16,7 persen dan Sandiaga Salahuddin Uno sebesar 14 persen.

"Pak Erick masih di peringkat pertama, disusul Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di peringkat tiga," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Minggu (23/7/2023).

Sementara pada peringkat empat diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 11,6 persen diikuti Khofifah Indar Parawansa sebesar enam persen. Nama Mahfud MD bersama Andika Perkasa juga muncul dengan masing-masing 5,5 persen dan 3,6 persen dipilih.