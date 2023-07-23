Hasil Survei: Elektabilitas Ganjar Pranowo Bersaing Ketat dengan Prabowo Subianto

JAKARTA - Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei berkaitan dengan elektabilitas para Bakal calon presiden (Bacapres) 2024. Hasil survei terbaru Indikator menunjukkan bahwa elektabilitas Bacapres Ganjar Pranowo sangat tipis dengan Prabowo Subianto.

Hasil survei Indikator, Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan dua Bacapres lainnya yakni, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo berhasil mengantongi elektabilitas 36,8 jika disimulasikan dengan dua nama lainnya yakni, Ganjar dan Anies.

Namun, elektabilitas Prabowo sangat tipis dengan Ganjar Pranowo. Ganjar mengantongi elektabilitas sebesar 35,7. Sedangkan Anies Baswedan, terpantau jauh dengan perolehan suara elektabilitas 21,5. Ada selisih 14 persen antara elektabilitas Anies dengan Ganjar Pranowo yang ada di posisi kedua.

"Jadi sampai tiga nama, perbedaan Ganjar dan Prabowo Subianto masih neck to neck. Meskipun Prabowo unggul, tapi keunggulannya tipis. Dan Mas Anies di peringkat ketiga kisaran 21 persen selisih 14 persen dibandingkan Ganjar," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat channel YouTube Indikator Politik, Minggu (23/7/2023).

Sekadar informasi, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei teranyar yang berjudul 'Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda'. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu 20 - 24 Juni 2023.