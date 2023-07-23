Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Capres Pilihan Rakyat, Ganjar Tempel Ketat Prabowo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:14 WIB
Survei Indikator: Capres Pilihan Rakyat, Ganjar Tempel Ketat Prabowo
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Ganjar Pranowo terus menempel ketat nama Prabowo Subianto. Hal itu terkait pemilihan sosok Presiden pilihan masyarakat.

Dari 19 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan suara sebesar 31,5%. Jumah itu menempel ketat nama Prabowo yang perada di posisi pertama sebesar 33,4%.

"Ini 19 nama, jadi dari 34 kita kurangi lagi pak Prabowo masih unggul meskipun keunggulan tidak terlalu jauh dengan pak Ganjar," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Minggu (23/7/2023).

Sementara suara Anies Baswedan masih terpaut jauh berada pada peringkat ketiga dengan pemilih sebesar 17,4%. Sementara yang berada di peringkat keempat ialah Ridwan Kamil yang mendapatkan 3,5%n.

"Anies peringkat ketiga selisihnya signifikan dibandingkan dengna Ganjar di peringkat kedua," ungkapnya.

Sementara ia juga menjelaskan dalam simulasi 10 nama calon Presiden, Ganjar, Prabowo dan Anies masih menjadi ketiga nama tertinggi. Burhanudding menyebut bahwa di luar ketiga nama ini cenderung melemah.

Halaman:
1 2
      
