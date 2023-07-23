Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo jika Dipasangkan dengan Erick Thohir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:21 WIB
Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo jika Dipasangkan dengan Erick Thohir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden mengungguli Prabowo Subianto. Hal itu jika Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir pada Pemilu 2024.

Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir mendapatkan suara sebanyak 37,6 persen. Dalam hal ini Prabowo Subianto yang disimulasikan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berada pada posisi kedua dengan mendapatkan 32,7 persen.

Sementara pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono hanya mendapatkan suara sebesar 22,1 persen.

Simulasi pasangan Ganjar dan Erick juga mengungguli elektabilitas Prabowo jika dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini Ganjar mendapatkan suara sebesar 37,3 persen dan pasangan Prabowo mendapatkan 32,6 persen.

Pasangan Ganjar-Erick Thohir juga akan mengungguli simulasi pasangan Prabowo-Airlangga Hartarto. Ganjar Pranowo akan mengungguli Prabowo dengan perolehan suara 37,7 persen.

“Artinya semua simulasi dengan cawapres yang berbeda-beda hasilnya kurang lebih konsisten dengan temuan di atas,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Minggu (23/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement