Elektabilitas Ganjar Ungguli Prabowo jika Dipasangkan dengan Erick Thohir

JAKARTA - Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden mengungguli Prabowo Subianto. Hal itu jika Ganjar dipasangkan dengan Erick Thohir pada Pemilu 2024.

Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir mendapatkan suara sebanyak 37,6 persen. Dalam hal ini Prabowo Subianto yang disimulasikan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berada pada posisi kedua dengan mendapatkan 32,7 persen.

Sementara pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono hanya mendapatkan suara sebesar 22,1 persen.

Simulasi pasangan Ganjar dan Erick juga mengungguli elektabilitas Prabowo jika dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini Ganjar mendapatkan suara sebesar 37,3 persen dan pasangan Prabowo mendapatkan 32,6 persen.

Pasangan Ganjar-Erick Thohir juga akan mengungguli simulasi pasangan Prabowo-Airlangga Hartarto. Ganjar Pranowo akan mengungguli Prabowo dengan perolehan suara 37,7 persen.

“Artinya semua simulasi dengan cawapres yang berbeda-beda hasilnya kurang lebih konsisten dengan temuan di atas,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Minggu (23/7/2023).