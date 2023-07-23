Hasil Survei Indikator: 63 Persen Publik Sepakat Presiden 2024 Harus Sejalan dengan Jokowi

JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 63 persen responden atau publik sepakat ingin sosok Presiden 2024 yang sejalan dengan Joko Widodo (Jokowi). Tak sedikit publik yang menginginkan keberlanjutan program pembangunan Presiden Jokowi.

"Mayoritas publik (63,4 persen) setuju dan sangat setuju bahwa presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat channel YouTube Indikator Politik, Minggu (23/7/2023).

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Ganjar Pranowo merupakan sosok teratas yang dianggap paling cocok untuk melanjutkan program pembangunan Jokowi kedepannya. Ada 39,5 persen responden yang meyakini Ganjar bakal melanjutkan program Jokowi.

Sementara di urutan kedua, terdapat nama Prabowo Subianto. Sebanyak 33,2 responden yakin bahwa Prabowo yang kan melanjutkan program Jokowi kedepanya. Sedangkan di posisi ketiga, terdapat nama Anies Baswedan yang hanya memperoleh suara dari responden sebanyak 17,6 persen.