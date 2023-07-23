Survei Indikator: Ganjar Dianggap Tokoh yang Mampu Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi

JAKARTA - Masyarakat menganggap Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang mampu melanjutkan pembangunan Indonesia di era Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berdasarkan rilis survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, Ganjar dianggap publik lebih mampu melanjutkan kerja Jokowi dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Tokoh yang dianggap mampu melanjutkan kerja pemerintahan Pak Jokowi, Ganjar Pranowo peringkat pertama (39,5 persen)," kata Burhanuddin melalui channel YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Keunggulan Ganjar kemudian disusul Prabowo Subianto di urutan kedua dengan perolehan 33,2 persen dan Anies yang terpaut jauh, hanya 17, 6 persen.

Sementara itu, 9,7 persen responden memilih untuk tidak menjawab.

Sebagai informasi, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei teranyar yang berjudul 'Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda'. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu 20 - 24 Juni 2023.