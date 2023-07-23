Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Ganjar Dianggap Tokoh yang Mampu Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:31 WIB
Survei Indikator: Ganjar Dianggap Tokoh yang Mampu Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi
Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat menganggap Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang mampu melanjutkan pembangunan Indonesia di era Joko Widodo (Jokowi). Hal itu berdasarkan rilis survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan, Ganjar dianggap publik lebih mampu melanjutkan kerja Jokowi dibandingkan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Tokoh yang dianggap mampu melanjutkan kerja pemerintahan Pak Jokowi, Ganjar Pranowo peringkat pertama (39,5 persen)," kata Burhanuddin melalui channel YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Keunggulan Ganjar kemudian disusul Prabowo Subianto di urutan kedua dengan perolehan 33,2 persen dan Anies yang terpaut jauh, hanya 17, 6 persen.

Sementara itu, 9,7 persen responden memilih untuk tidak menjawab.

Sebagai informasi, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei teranyar yang berjudul 'Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda'. Survei tersebut dilakukan dalam kurun waktu 20 - 24 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement