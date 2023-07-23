Survei Indikator: 81,9% Masyarakat Sebut Erick Thohir Berperan Besar Timnas Juara Sea Games 2023

JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir dinilai memiliki peran besar atas berhasilnya tim nasional sepak bola Indonesia menjuarai Sea Games 2023. Hal tersebut dinyatakan dalam Survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam catatan Survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 68,1 persen responden mengetahui bahwa tim nasional sepak bola Indonesia menjuarai Sea Games 2023. Mayoritas mereka yang mengetahui timnas Indonesia juara setuju Erick Thohir mempunyai peran besar.

Sebagai rincian sebanyak 72,2 persen yang mengetahui timnas Indonesia juara menyatakan setuju Erick Thohir mempunyai peran besar. Sementara, 9,7 persen sisanya menyatakan sangat setuju. Total, 81,9 persen masyarakat menganggap Erick Thohr berjasa dalam pesepakbolaan nasional.

Jumlah ini tidak berbanding jauh jika digabungkan dengan mereka yang tidak mengetahui bahwa tim nasional Indonesia juara Sea Games 2023. Hasilnya, 64,9 persen responden menyatakan setuju bahwa Erick mempunyai peran besar.

Sementara, hanya 10,5 persen diantara responden tersebut yang menyatakan kurang setuju. Kemudian 17,3 persen diantaranya menjawab tidak tahu.