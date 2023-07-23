Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: 81,9% Masyarakat Sebut Erick Thohir Berperan Besar Timnas Juara Sea Games 2023

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:40 WIB
Survei Indikator: 81,9% Masyarakat Sebut Erick Thohir Berperan Besar Timnas Juara Sea Games 2023
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir dinilai memiliki peran besar atas berhasilnya tim nasional sepak bola Indonesia menjuarai Sea Games 2023. Hal tersebut dinyatakan dalam Survei Indikator Politik Indonesia.

Dalam catatan Survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 68,1 persen responden mengetahui bahwa tim nasional sepak bola Indonesia menjuarai Sea Games 2023. Mayoritas mereka yang mengetahui timnas Indonesia juara setuju Erick Thohir mempunyai peran besar.

Sebagai rincian sebanyak 72,2 persen yang mengetahui timnas Indonesia juara menyatakan setuju Erick Thohir mempunyai peran besar. Sementara, 9,7 persen sisanya menyatakan sangat setuju. Total, 81,9 persen masyarakat menganggap Erick Thohr berjasa dalam pesepakbolaan nasional.

Jumlah ini tidak berbanding jauh jika digabungkan dengan mereka yang tidak mengetahui bahwa tim nasional Indonesia juara Sea Games 2023. Hasilnya, 64,9 persen responden menyatakan setuju bahwa Erick mempunyai peran besar.

Sementara, hanya 10,5 persen diantara responden tersebut yang menyatakan kurang setuju. Kemudian 17,3 persen diantaranya menjawab tidak tahu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/43/3182502//menpora_ri_erick_thohir_mengapresiasi_pemerintah_provinsi_jakarta-tcPB_large.jpg
POPNAS & PEPARPENAS 2025 Lancar, Kemenpora Apresiasi Pemprov Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/43/3182193//kemenpora_ri_siap_menggelar_indonesia_sports_summit_2025_di_indonesia_arena-rvB3_large.jpg
Indonesia Sports Summit 2025 Siap Digelar, Menpora Erick Thohir: Olahraga Jadi Penggerak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182174//ketua_umum_pssi_erick_thohir_bereaksi_melihat_hasil_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_brasil_u_17_berakhir_0_4_di_piala_dunia_u_17_2025-Rv87_large.jpeg
Reaksi Erick Thohir Usai Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Brasil U-17 Kalah 0-4 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883//erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181568//timnas_indonesia_dijagokan_lolos_semifinal_piala_asia_2027_pssi-pa6A_large.jpg
Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Semifinal Piala Asia 2027 Asalkan Tidak Ketemu Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181512//nova_arianto_dikabarkan_tak_latih_timnas_indonesia_u_17_kelar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-4XAv_large.jpg
Nova Arianto Tinggalkan Timnas Indonesia U-17 Kelar Piala Dunia U-17 2025?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement