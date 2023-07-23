Gempa M3,7 Guncang Timor Tengah Utara

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (23/7/2023) sekira pukul 15.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.07 Lintang Selatan - 124.08 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 23-Jul-2023 15:38:12WIB, Lok:9.07LS, 124.08BT (71 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:38 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

