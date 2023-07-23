Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi saat Tinjau Jalan di Sragen Bareng Ganjar: Kondisinya 88 Persen Bagus

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |17:04 WIB
Jokowi saat Tinjau Jalan di Sragen Bareng Ganjar: Kondisinya 88 Persen Bagus
A
A
A

SRAGEN - Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan jalan di daerah Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023). Didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jokowi meninjau kondisi jalan ruas Solo-Gemolong-Sragen.

Jalan yang ditinjau Jokowi dan Ganjar itu sedang dalam proses peningkatan. Ditargetkan akhir tahun ini, peningkatan jalan dengan cara pengecoran itu bisa selesai.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa pihaknya tahun ini telah menganggarkan Rp14 triliun yang dibagi dalam dua tahap. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki dan mempercepat penanganan jalan-jalan provinsi, kabupaten/kota di tanah air.

"Jawa Tengah saya lihat kemantapan jalannya, jalan provinsinya bagus. Kalau saya bandingkan kemarin di Sumatera rata-rata 60an persen. Di Jateng, tadi saya dapat laporan dari Kementerian PU sudah 88 persen," katanya.

Menang, lanjut Jokowi, masih ada beberapa titik yang perlu dilakukan perbaikan. Seperti jalan di Gemolong yang dikunjunginya itu, kondisinya sejak dulu memang kerap rusak.

"Untuk jalan ini, sejak saya kecil memang tiap hari saya lewat jalan ini nggak pernah beres. Sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal, tapi saya kira pemakaian bisa lebih dari sepuluh tahun akan baik," jelasnya.

Perbaikan jalan di Solo-Purwodadi ini lanjut Jokowi hari ini sedang dikebut. Kualitas jalan memang ditingkatkan, dari semula aspal menjadi cor.

"Ini yang sedang kita kerjakan. Semoga dengan konstruksi yang kita lakukan ini, jalan Solo-Purwodadi akan baik selamanya karena ini konstruksinya tebalnya 10 cm, di atasnya ada lagi 25 cm. Ini jangka panjang. Kita berhitung jangka panjang. Mungkin dalam jangka pendek mahal tapi kalau dihitung jangka panjang lebih murah," ucapnya.

Jokowi juga mengatakan semuanya harus cepat dikerjakan. Pekerjaan di Jateng termasuk cepat, beberapa sudah kontrak dan beberapa sudah berjalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement