INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Hari Anak Nasional ke-39, Wapres: Lindungi Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |17:27 WIB
Puncak Hari Anak Nasional ke-39, Wapres: Lindungi Anak dari Kekerasan dan Diskriminasi
Wapres Ma'ruf Amin di acara HAN 2023 (foto: dok MPI)
A
A
A

SEMARANG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri Puncak Hari Anak Nasional ke-39 di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).

"Hari ini, dari Kota Semarang, saya ucapkan Selamat Hari Anak Nasional Tahun 2023 untuk anak-anak Indonesia, di mana pun kalian berada," kata Wapres mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Wapres meminta agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

"Pastikan anak-anak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi," tegasnya.

Wapres pun meminta anak-anak selalu sehat, selamat, dan semangat belajar untuk mengukir prestasi, meraih cita-cita, membangun bangsa, sesuai dengan talenta yang kalian miliki.

"Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, baik bagi orang tua maupun bagi negara. Masa depan Indonesia yang cerah, ada di tangan mereka," katanya.

