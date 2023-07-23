Jokowi Minta Publik Tak Ribut Soal Pemilu 2024: Wong Capres-capres Ngopi Bareng

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak terpecah belah jelang Pemilu 2024. Sebab, banyak dari para elit yang nyatanya damai dan bersahabat saat bertarung dalam kontestasi tersebut.

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat memberikan pidato di acara Syukuran 1 Abad NU, 25 Tahun PKB bertajuk 'Aksi Melayani Indonesia' di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

"Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar beda pilihan itu, jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan saling berkepanjangan, setelah berkompetisi bersatu kembali," ujar Jokowi dalam pidatonya, Minggu (23/7/2023).

Terlebih, kata Jokowi, baik para ketua partai maupun Calon Presiden (Capres) kerap duduk bersama saat mengikuti kontestasi Pemilu.