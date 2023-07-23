Ganjar Pranowo Dampingi Wapres Hadiri Puncak Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 Tahun 2023 di Lapangan Simpang Lima, Kota Semarang, Minggu (23/7/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di tempat, Ganjar pada kesempatan itu mengenakan kaos bertuliskan Hari Anak Nasional 2023. Acara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga serta Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu juga ikut mendampingi Wapres.

Di momentum ini semua pihak diharapkan dapat lebih memahami hak-hak anak dan berkontribusi dalam upaya melindungi, menghormati, dan memenuhi kebutuhan mereka sehingga masa depan generasi penerus bangsa dapat menjadi lebih cerah.

Sebelumnya, Wapres memberikan Keynote Speech pada acara Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023. Beliau menuturkan bahwa di Indonesia, Undang Undang Perlindungan Anak menjadi satu bentuk kehadiran dan jaminan negara atas hak asasi anak-anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

"Penyelenggaraan perlindungan anak harus memperoleh perhatian bersama karena anak adalah aset bangsa yang paling berharga," tegasnya.