HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Beda Tipis, Erick Thohir Jadi Faktor Penentu

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |19:03 WIB
Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Beda Tipis, Erick Thohir Jadi Faktor Penentu
A
A
A

JAKARTA - Rilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat dalam simulasi tiga pasang capres-cawapres Pemilu 2024.

Dalam survei yang dimaksud, jika kursi cawapres Ganjar dan Prabowo diisi nama Erick Thohir menjadi penentu keduanya mengungguli satu sama lain.

Berdasarkan penelusuran rilis survei tersebut, Ganjar-Erick mampu mengungguli Prabowo-Airlangga Dengan perolehan 37,7 dan 33,2 persen. Kemudian, Prabowo-Erick mampu mengungguli Ganjar- Nasaruddin Umar dengan perolehan 37 dan 32,8 persen.

Merespons hal tersebut, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyebutkan, perhatian publik terhadap Erick Thohir mengalami peningkatan setelah berkecimpung sebagai ketua federasi induk sepak bola.

"Atensi publik pemilih terhadap Erick Thohir beberapa bulan terakhir ini tidak dapat dipungkiri memang cenderung meningkat terutama sejak menjadi Ketua Umum PSSI," kata Bawono saat dihubungi MNC Portal, Minggu (23/7/2023).

Halaman:
1 2
      
