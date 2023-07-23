Gempa M5,7 Guncang Pacitan, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,7 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Minggu 23 Juli 2023, pukul 19.33 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 84 km barat daya Pacitan Jawa Timur pada koordinat 8.94 Lintang Selatan – 111.04 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.7, 23-Jul-23 19:33:25 WIB, Lok:8.94 LS,111.04 BT (84 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutupnya.

(Awaludin)