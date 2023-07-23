Gempa M5,7 Guncang Pacitan Jawa Timur, Terasa hingga Yogyakarta

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,7 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Minggu 23 Juli 2023, pukul 19.33 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Gempa tersebut dikatakan warga terasa hingga beberapa kota, salah satunya di Yogyakarta.

"Yogyakarta kerasa banget woy," kata akun @khalqifk saat mengomentari cuitan di Twitter BMKG.

Warga yang berada di dekat titik lokasi gempa pun mengaku mendengar suara gemuruh saat guncangan terjadi.

"Getaran pertama lumayan kenceng ditambah ada suara kayak gemuruh. Habis itu agak hening, beberapa saat baru gempa lagi ditambah suara gemuruh," kata akun @heinnana.