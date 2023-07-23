Putra Try Sutrisno Dimutasi dari Pangdam Siliwangi ke Wadankodiklatad, Ini Kata Pengamat

JAKARTA - Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo merupakan satu dari 96 Pewira tinggi (Pati) TNI yang terkena mutasi berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang juga putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dipindahkan tugaskan dari Pangdam Siliwangi menjadi Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadankodiklatad).

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas menilai bahwa mutasi tersebut merupakan hal yang wajar terjadi. Meskipun pada jabatan barunya, Mayjen Kunto kehilangan tongkat komando.

"Mutasi terhadap Mayjen Kunto sebenarnya adalah biasa saja. Dalam promosi dan mutasi TNI, pergeseran posisi jabatan umum adalah mekanisme normal organisasi," kata Anton Aliabbas saat dihubungi MNC Portal, Minggu (23/7/2023).

"Apalagi beliau memang menjabat posisi Pangdam hampir 1,5 tahun," sambungnya.