HOME NEWS NASIONAL

Harlah Ke-25 PKB, Puan Maharani: PDIP dan PKB Sangat Dekat Seperti Saudara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |20:39 WIB
Harlah Ke-25 PKB, Puan Maharani: PDIP dan PKB Sangat Dekat Seperti Saudara
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menyebutkan hubungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat dekat layaknya saudara.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Minggu (23/7/2023).

Usai puncak peringatan harlah ke-25 PKB, Puan lalu diajak serta oleh Cak Imin untuk melakukan konferensi pers. Ia secara resmi mengucapkan selamat Harlah ke-25 untuk PKB.

Di hadapan Cak Imin, Puan menyampaikan harapannya agar PKB bisa konsisten menjadi parpol yang mementingkan kesejahteraan rakyat lewat kader-kader terbaiknya.

“Semoga menjadi partai yang menjadi wakil rakyat pada pemilu yang akan datang. Serta bisa bersama-sama menjalankan pesta demokrasi dengan baik, damai dan berguna nantinya bagi nusa dan bangsa," harap Puan.

PKB PDIP Harlah PKB
