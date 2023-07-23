Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambutan di Harlah PKB, Presiden Jokowi: Kita Harus Jaga Pemilu Agar Hasil dan Prosesnya Berjalan Baik

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:07 WIB
Sambutan di Harlah PKB, Presiden Jokowi: Kita Harus Jaga Pemilu Agar Hasil dan Prosesnya Berjalan Baik
A
A
A

SOLO - Presiden Joko Widodo meminta Pemilu 2024 disiapkan dan dijaga agar hasil dan prosesnya berjalan dengan baik. Semua pihak diminta menjaga semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa.

"Kita harus mempersiapkan dan menjaga Pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik," ujar Jokowi saat sambutan Syukuran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) dan 25 Tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan, Solo, Minggu (23/7/2023).

Menurut Presiden, sebagai sebuah pesta demokrasi, sudah seharusnya rakyat bergembira dengan adanya pemilu. Selain itu, rakyat juga harus terbebas dari ketakutan-ketakutan dan tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran.

"Mestinya seperti itu, rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap tidak ada lagi ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu, terutama di platform media sosial. Menurutnya, hal-hal tersebut kerap terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

