Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Anak Nasional, Komnas HAM Soroti Kekerasan dan Perkawinan Anak

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:19 WIB
Hari Anak Nasional, Komnas HAM Soroti Kekerasan dan Perkawinan Anak
Ilustrasi (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklaim, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus digaungkan terkait persoalan anak di Indonesia. Itu diungkapkan menyusul peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Minggu 23 Juli 2023.

"Setiap tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Namun, Indonesia masih dihadapkan pada pekerjaan rumah yang besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan anak," ujar Komisioner Komnas HAM Putu Elvina dalam keterangan video, Minggu (23/7/2023).

Putu menambahkan, banyak polemik di dunia anak yang perlu terus diperjuangkan. Salah satunya, mengenai perkawinan di dunia anak.

"Namun, Indonesia masih dihadapkan pada pekerjaan rumah yang besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan anak, seperti kekerasan, stunting, perkawinan anak, anak berhadapan hukum, dan lain sebagainya," imbuhnya.

Sebab itu, Putu mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk terus menjamin kebutuhan anak baik dari segi batin maupun lahiriah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/338/3156639/hari_anak-NLxK_large.jpg
Ribuan Anak dan Selvi Gibran Ceria Meriahkan HAN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038157/hari-anak-nasional-2024-1-138-anak-binaan-terima-pengurangan-masa-pidana-i5v43HW5c1.jpg
Hari Anak Nasional 2024, 1.138 Anak Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038149/hari-anak-nasional-2024-jokowi-belajar-belajar-belajar-sudah-Hvcv95FWuq.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Jokowi: Belajar, Belajar, Belajar Sudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038142/hari-anak-nasional-2024-begini-permintaan-anak-indonesia-ke-jokowi-bG6gKV604E.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Begini Permintaan Anak Indonesia ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038131/han-2024-ketua-dpr-pembentukan-dunia-digital-ramah-anak-jadi-atensi-bersama-e4RSYTQguZ.jpg
Hari Anak Nasional 2024, Ketua DPR: Pembentukan Dunia Digital Ramah Anak Jadi Atensi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038052/jokowi-hadiri-puncak-peringatan-hari-anak-nasional-2024-di-papua-mLhjTJUtTA.jpg
Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement