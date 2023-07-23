Puan Maharani Sebut Kandidat Cawapres Ganjar Sudah Mengerucut Lima, Ini Nama-Namanya

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo sudah mengerucut menjadi lima nama.

Sejumlah nama yang masuk dikatakan Puan adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Sekarang sudah mengerucut 5 salah satunya Cak Imin," ujar Puan Maharani setelah menghadiri Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).

Ia kemudian menjabarkan nama-nama kandidat Bacawapres yang dimaksud. Dua lainnya adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

"Pak Sandiaga, Pak Erick Thohir, Pak Andika, Mas AHY, Cak Imin," ungkap Puan Maharani.