Harlah Ke-25, PKB: Momentum Memenangi Pemilu!

SOLO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan momentum peringatan Harlah ke-25 di Solo, Jawa Tengah, sebagai momentum upaya untuk memenangkan Pemilu 2024.

Momentum Harlah ini dijadikan seluruh kader PKB untuk menyatukan tekad dan memperteguh niat memenangi Pemilu, dan menjadikan Gus Muhaimin Capres 2024," tegas Koordinator Media dan Publikasi Harlah 25 PKB, Ahmad Iman Sukri, Minggu (23/7/2023).

Menurut Imam, kader PKB di seluruh Indonesia menginginkan Gus Muhaimin maju sebagai Capres. Hal itu, lanjut Iman, dibuktikan dengan banyaknya deklarasi dukungan kepada Gus Muhaimin.

"Tentu, permintaan ini harus kita wujudkan bersama-sama. Caranya dengan menjadikan PKB sebagai pemenang Pemilu," ujarnya.

Harlah ke-25 ini, kata Iman, disambut antusias oleh seluruh kader. Tidak hanya kader yang berada di Pulau Jawa, melainkan kader PKB di seluruh Indonesia.