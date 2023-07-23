Harlah ke-25 PKB, Kiai dan Santri Ikrarkan Dukungan untuk Cak Imin

SOLO – Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Solo, menjadi momentum kebulatan tekad kiai-santri mendukung Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin maju di Pilpres 2024.

Dalam kesempatan itu, ada dua poin penting maklumat kiai-santri yang dibacakan Kiai Haji Badhawi Basir dengan didampingi KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar).

“Kami Para Kyai, Gus, Nyai, Santri dan Pengasuh Pesantren memaklumatkan untuk memenangkan PKB pasa Pemilu 2024, karena PKB satu-satunya Partai yang dilahirkan oleh PBNU, sebagai saluran politik warga NU,” ujarnya, Minggu (23/7/2023).

Kedua para kiai dan santri, kata Kiai Badawi menilai Cak Imin merupakan satu-satunya calon presiden maupun calon wakil presiden dari kalangan NU.

“Kami para kiai, gus, nyai, santri, dan pengasuh pesantren memaklumatkan sebuah perjuangan akbar untuk mengawal, mengusahakan, dan memastikan Gus Muhaimin sebagai sebagai satu-satunya capres atau cawapres dari NU dalam Pilpres 2024,” ungkapnya.