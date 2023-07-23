Saga Resmikan Posko 34 Provinsi Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

JAKARTA – Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar peresmian Posko 34 Provinsi Sahabat Ganjar. Kegiatan peresmian dilakukan di posko pemenangan DPP Sahabat Ganjar di Kota Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juli 2023.

Perwakilan DPW dan DPC Sahabat Ganjar dari seluruh Indonesia hadir dalam peresmian tersebut melalui aplikasi zoom meeting. Peresmian Posko Sahabat Ganjar ini mengusung tema “Berkumpul, Berpikir, dan Bergerak.”

Dengan tema tersebut menegaskan, bahwa seluruh unsur relawan Sahabat Ganjar berkumpul untuk menciptakan strategi yang matang dan menjadi basis yang kuat untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo di masyarakat. Keberadaan posko ini sebagai sarana penting untuk relawan dan simpatisan dalam mengkoordinasikan upaya pemenangan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib menyampaikan apresiasi kepada semua perwakilan DPW dan DPC yang hadir secara virtual melalui zoom meeting. Dalam sambutannya itu, ia menekankan solidaritas dan kerja sama sangat penting dalam meraih kemenangan di Pilpres 2024.

"Peresmian Posko 34 Provinsi ini adalah langkah besar dalam membangun kekuatan bersama untuk merealisasikan visi dan misi untuk menghantarkan bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia. Mari kita tetap bersatu, bergerak bersama, dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif bagi Indonesia," ujar Gus Nahib dalam keterangannya.