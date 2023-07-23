Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saga Resmikan Posko 34 Provinsi Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |23:14 WIB
Saga Resmikan Posko 34 Provinsi Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Posko Sahabat Ganjar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar peresmian Posko 34 Provinsi Sahabat Ganjar. Kegiatan peresmian dilakukan di posko pemenangan DPP Sahabat Ganjar di Kota Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Juli 2023.

Perwakilan DPW dan DPC Sahabat Ganjar dari seluruh Indonesia hadir dalam peresmian tersebut melalui aplikasi zoom meeting. Peresmian Posko Sahabat Ganjar ini mengusung tema “Berkumpul, Berpikir, dan Bergerak.”

Dengan tema tersebut menegaskan, bahwa seluruh unsur relawan Sahabat Ganjar berkumpul untuk menciptakan strategi yang matang dan menjadi basis yang kuat untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo di masyarakat. Keberadaan posko ini sebagai sarana penting untuk relawan dan simpatisan dalam mengkoordinasikan upaya pemenangan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib menyampaikan apresiasi kepada semua perwakilan DPW dan DPC yang hadir secara virtual melalui zoom meeting. Dalam sambutannya itu, ia menekankan solidaritas dan kerja sama sangat penting dalam meraih kemenangan di Pilpres 2024.

"Peresmian Posko 34 Provinsi ini adalah langkah besar dalam membangun kekuatan bersama untuk merealisasikan visi dan misi untuk menghantarkan bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia. Mari kita tetap bersatu, bergerak bersama, dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif bagi Indonesia," ujar Gus Nahib dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement