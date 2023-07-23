Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar: Kebakaran RS Hermina Depok, Api Berasal dari Pantry Lantai 5

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:00 WIB
Damkar: Kebakaran RS Hermina Depok, Api Berasal dari Pantry Lantai 5
Kebakaran RS Hermina Depok (Foto: Iyung Rizki)
JAKARTA - Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok, Welman Naipospos Hutauruk mengatakan, api yang muncul dari lantai 5 Rumah Sakit Umum (RSU) Hermina Depok berasal dari bagian pantry.

"Titik awal mula kebakaran berasal dari lantai lima kejadian sekitar dua jam yang lalu (sekitar pukul 22.00 WIB)," ujar Welman ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu (22/7/2023).

Ia menyebutkan api berasal dari bagian pantry di lantai lima. "Penyebab dari pantry dapur. Tapi kita sudah sampaikan pasien dievakuasi," kata dia.

Welman memastikan api tidak sampai menyambar bagian lantai lainnya di RSU Hermina Depok.

"Lantai 5 itu yang terbakar hanya ruangan pantry saja. Tidak sampai membakar bagian ruangan perawatan pasien," jelas Welman.

