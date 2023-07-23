Kebakaran Padam, Pasien RS Hermina Depok yang Dievakuasi Kembali ke Ruang Perawatan

JAKARTA - Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Welman Naipospos Hutauruk mengungkapkan, puluhan pasien yang sempat dievakuasi dari RS Hermina Depok sudah dapat kembali ke ruang perawatan.

"Api sudah padam dan terkendali. Unit rescue bersama petugas terkait sudah melakukan evakuasi terhadap pasien. Saat ini, pasien sudah diperbolehkan kembali ke ruang perawatannya masing-masing," ujar Welman saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (22/7/2023) malam.

Welman memastikan, tidak ada korban jiwa ataupun korban luka bakar akibat dari kebakaran di lantai lima RSU Hermina Depok.

Ia juga menyebutkan, api tidak sampai menyambar bagian lantai lainnya di RSU Hermina Depok. Api dapat dipadamkan dengan segera oleh petugas damkar mengerahkan setidaknya 10 unit mobil.

"Lantai 5 itu yang terbakar hanya ruangan pantry saja. Tidak sampai membakar bagian ruangan perawatan pasien," kata Welman.